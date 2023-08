NASCAR on WYSH

DAY DATE SATELLITE KEY TRACK LOCATION EVENT START HRS :70 SEC.

FRI 1/20 P NHOF NASCAR Hall of Fame 2023 NASCAR Hall of Fame Inducation Ceremony 8:00 PM 1:20 4 (2:10)

SAT 2/4 P PQ Los Angeles Memorial Coliseum NCS Pole Qualifying 6:00 PM 3:30 21

SUN 2/5 P NCS Los Angeles Memorial Coliseum Busch Light Clash at the Coliseum 4:30 PM 5:30 36

MON 2/13 P SP Daytona Int’l Speedway 75 Years at Full Speed… NASCAR’s Diamond Anniversary 7:00 PM 1.00 5

WED 2/15 P PQ Daytona Int’l Speedway NCS Pole Qualifying 8:00 PM 2:00 12

THU 2/16 P NCS Daytona Int’l Speedway Bluegreen Vacations Duel at Daytona 6:00 PM 3:45 24

FRI 2/17 P PRAC Daytona Int’l Speedway NCS Practice 5:30 PM 1:00 6

FRI 2/17 P NTS Daytona Int’l Speedway NextEra Energy 250 7:00 PM 2:30 16

SAT 2/18 P PRAC Daytona Int’l Speedway NCS Final Practice 10:30 AM 1:00 6

SAT 2/18 P AMS Daytona Int’l Speedway Brandt 200 Supporting Florida FFA 1:30 PM 2:00 12

SAT 2/18 P NXS Daytona Int’l Speedway Beef. It’s What’s For Dinner 300 4:30 PM 3:00 19

SUN 2/19 P NCS Daytona Int’l Speedway Daytona 500 1:30 PM 5:00 32

SAT 2/25 P PQ Auto Club Speedway NCS Pole Qualifying 2:00 PM 2:00 12

SAT 2/25 P NXS Auto Club Speedway Production Alliance Group 300 4:30 PM 3:00 19

SUN 2/26 P NCS Auto Club Speedway Pala Casino 400 2:30 PM 4:15 27

FRI 3/3 P NTS Las Vegas Motor Speedway Victoria’s Voice Foundation 200 presented by Westgate Reso 8:30 PM 2:15 14

FRI 3/10 P PRAC Phoenix Raceway NCS Practice 6:30 PM 1:00 6

FRI 3/10 P AMS Phoenix Raceway General Tire 150 8:00 PM 2:15 13

SAT 3/11 P PQ Phoenix Raceway NCS Pole Qualifying 2:00 PM 1:30 9

SAT 3/11 P NXS Phoenix Raceway United Rentals 200 4:00 PM 2:45 17

SUN 3/12 P NCS Phoenix Raceway United Rentals Work United 500 2:30 PM 4:15 27

SAT 3/18 P NTS Atlanta Motor Speedway Fr8 208 1:30 PM 2:15 14

SAT 3/25 P NTS Circuit of the Americas XPEL 225 1:00 PM 2:30 16

SAT 4/1 S NTS Texas Motor Speedway SpeedyCash.com 250 4:00 PM 2:30 16

FRI 3/31 P WMT Richmond Raceway Virginia is for Racing Lovers 150 6:30 PM 1:30 9

SAT 4/1 P PQ Richmond Raceway NCS Pole Qualifying 10:00 AM 2:00 12

SAT 4/1 P NXS Richmond Raceway ToyotaCare 250 12:30 PM 2:45 17

SUN 4/2 P NCS Richmond Raceway Toyota Owners 400 2:30 PM 4:15 27

SAT 4/8 P NTS Bristol Motor Speedway Weather Guard Truck Race on Dirt 7:30 PM 2:30 16

FRI 4/14 P NTS Martinsville Speedway Long John Silver’s 200 7:00 PM 2:00 12

SAT 4/15 P PQ Martinsville Speedway NCS Pole Qualifying 4:30 PM 2:00 12

SAT 4/15 P NXS Martinsville Speedway Call811.com Before You Dig. 250 7:00 PM 2:45 17

SUN 4/16 P NCS Martinsville Speedway NOCO 400 2:00 PM 3:45 24

SAT 4/22 P PQ Talladega Superspeedway NCS Pole Qualifying 10:30 AM 1:30 9

SAT 4/22 P AMS Talladega Superspeedway General Tire 200 12:30 PM 1:45 11

SAT 4/22 P NXS Talladega Superspeedway Ag-Pro 300 3:30 PM 3:00 19

SUN 4/23 P NCS Talladega Superspeedway GEICO 500 2:00 PM 4:30 29

SAT 5/6 P AMS Kansas Speedway Dawn 150 2:00 PM 1:45 11

SAT 5/6 P PQ Kansas Speedway NCS Pole Qualifying 5:00 PM 2:00 12

SAT 5/6 P NTS Kansas Speedway Heart of America 200 7:30 PM 2:45 17

SUN 5/7 P NCS Kansas Speedway Advent Health 400 2:00 PM 4:15 27

FRI 5/12 P NTS Darlington Raceway Buckle Up South Carolina 200 7:00 PM 2:30 16

SAT 5/13 P PQ Darlington Raceway NCS Pole Qualifying 10:30 AM 2:00 12

SAT 5/13 P NXS Darlington Raceway Shriners Children’s 200 1:00 PM 2:30 16

SUN 5/14 P NCS Darlington Raceway Goodyear 400 2:00 PM 4:15 27

FRI 5/19 P PRAC North Wilkesboro Speedway NCS All-Star Practice and Pit Crew Challenge 4:00 PM 3:00 18

SAT 5/20 P NTS North Wilkesboro Speedway Tyson 250 1:00 PM 3:00 19

SAT 5/20 P PQ North Wilkesboro Speedway NCS All-Star Qualifying Heat Races 7:00 PM 2:00 12

SUN 5/21 P NCS North Wilkesboro Speedway NASCAR All-Star Open & Race 5:00 PM 5:00 32

FRI 5/26 P AMS Charlotte Motor Speedway General Tire 150 6:00 PM 1:30 9

FRI 5/26 P NTS Charlotte Motor Speedway North Carolina Education Lottery 200 8:00 PM 2:30 16

FRI 6/2 S AMS Portland International Raceway Portland 112 8:00 PM 1:45 11

SAT 6/3 S NXS Portland International Raceway Pacific Office Automation 147 4:00 PM 2:45 17

SAT 6/3 P PQ World Wide Technology Raceway NCS Pole Qualifying 10:00 AM 2:00 12

SAT 6/3 P NTS World Wide Technology Raceway Toyota 200 1:00 PM 2:45 17

SUN 6/4 P NCS World Wide Technology Raceway Enjoy Illinois 300 Presented By TicketSmarter 2:30 PM 4:15 27

FRI 6/23 P NTS Nashville Superspeedway Rackley Roofing 200 7:30 PM 2:30 16

SAT 7/1 P PQ Chicago Street Race NCS Pole Qualifying 1:30 PM 2:00 12

SAT 7/1 P NXS Chicago Street Race The Loop 121 4:30 PM 2:30 16

SUN 7/2 P NCS Chicago Street Race Grant Park 220 4:30 PM 4:15 27

FRI 7/7 P AMS Mid-Ohio Sports Car Course Zinsser SmartCoat 150 6:00 PM 1:30 9

SAT 7/8 P NTS Mid-Ohio Sports Car Course O’Reilly Auto Parts 150 at Mid-Ohio 1:00 PM 2:45 17

FRI 7/21 P AMS Pocono Raceway Sunset Hill Shooting Range 150 6:00 PM 2:00 12

SAT 7/22 P NTS Pocono Raceway *CRC Brakleen 150 11:30 AM 2:00 12

SAT 7/22 P PQ Pocono Raceway NCS Pole Qualifying 2:30 PM 2:00 12

SAT 7/22 P NXS Pocono Raceway Explore the Pocono Mountains 225 5:00 PM 2:30 16

SUN 7/23 P NCS Pocono Raceway HighPoint.com 400 1:30 PM 4:15 27

SAT 7/29 S NXS Road America (WI) Road America 180 2:30 PM 3:15 21

SAT 7/29 P PQ Richmond Raceway NCS Pole Qualifying 12:30 PM 2:00 12

SAT 7/29 P NTS Richmond Raceway *Worldwide Express 250 7:00 PM 2:45 17

SUN 7/30 P NCS Richmond Raceway Cook Out 400 2:00 PM 4:15 27

FRI 8/4 P AMS Michigan Int’l Speedway Henry Ford Health 200 6:00 PM 1:45 11

SAT 8/5 P PQ Michigan Int’l Speedway NCS Pole Qualifying 12:30 PM 2:00 12

SAT 8/5 P NXS Michigan Int’l Speedway Cabo Wabo® 250 3:00 PM 2:30 16

SUN 8/6 P NCS Michigan Int’l Speedway FireKeepers Casino 400 1:30 PM 4:15 27

FRI 8/11 P AMS Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Reese’s 200 6:00 PM 2:00 12

FRI 8/11 P NTS Lucas Oil Indianapolis Raceway Park *TSport 200 8:30 PM 2:30 16

FRI 8/18 P AMS Watkins Glen Int’l General Tire 100 at The Glen 6:00 PM 1:15 7

SAT 8/19 P PQ Watkins Glen Int’l NCS Pole Qualifying 12:30 PM 2:00 12

SAT 8/19 P NXS Watkins Glen Int’l Shriners Children’s 200 at The Glen 3:00 PM 3:00 19

SUN 8/20 P NCS Watkins Glen Int’l Go Bowling at The Glen 2:00 PM 3:45 24

FRI 8/25 P PQ Daytona Int’l Speedway NCS Pole Qualifying 5:00 PM 1:30 9

FRI 8/25 P NXS Daytona Int’l Speedway Wawa 250 Powered by Coca-Cola 7:00 PM 2:45 17

SAT 8/26 P NCS Daytona Int’l Speedway Coke Zero Sugar 400 6:00 PM 4:00 26

SUN 8/27 S AMS Milwaukee Mile Sprecher 150 1:00 PM TBD TBD

SUN 8/27 S NTS Milwaukee Mile *Clean Harbors 175 3:30 PM TBD TBD

SAT 9/2 P PQ Darlington Raceway NCS Pole Qualifying 12:30 PM 2:00 12

SAT 9/2 P NXS Darlington Raceway Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200 3:00 PM 2:30 16

SUN 9/3 P NCS Darlington Raceway *Cook Out Southern 500 5:00 PM 5:00 32

FRI 9/8 P AMS Kansas Speedway Sioux Chief 150 6:00 PM 1:30 9

FRI 9/8 P NTS Kansas Speedway *Kansas Lottery 200 8:30 PM 2:45 17

SAT 9/9 P PQ Kansas Speedway NCS Pole Qualifying 12:00 PM 2:00 12

SAT 9/9 P NXS Kansas Speedway Kansas Lottery 300 2:30 PM 3:00 19

SUN 9/10 P NCS Kansas Speedway * Hollywood Casino 400 presented by Barstool Sportsbook 2:00 PM 4:15 27

THR 9/14 P AMS Bristol Motor Speedway Bush’s Beans 200 6:00 PM 1:30 9

THR 9/14 P NTS Bristol Motor Speedway * UNOH 200 presented by Ohio Logistics 8:30 PM 2:00 12

SAT 9/23 P LATE MODEL Martinsville Speedway ValleyStar Credit Union 300 6:30 PM 2:30 16

SAT 9/30 P NTS Talladega Superspeedway *Love’s RV Stop 250 12:30 PM 2:30 16

SAT 9/30 P PQ Talladega Superspeedway NCS Pole Qualifying 4:30 PM 1:30 9

SUN 10/1 P NCS Talladega Superspeedway * YellaWood 500 1:00 PM 4:45 30

SAT 10/21 P PQ Homestead-Miami Speedway NCS Pole Qualifying 9:00 AM 2:00 12

SAT 10/21 P NTS Homestead-Miami Speedway *Baptist Health 200 11:30 AM 2:15 14

SAT 10/21 P NXS Homestead-Miami Speedway *Contender Boats 300 2:30 PM 3:00 19

SUN 10/22 P NCS Homestead-Miami Speedway *NASCAR Cup Series Race 1:30 PM 4:15 27

THR 10/26 P WMT Martinsville Speedway Virginia Is For Racing Lovers 200 8:00 PM 1:30 9

SAT 10/28 P PQ Martinsville Speedway NCS Pole Qualifying 12:30 PM 2:00 12

SAT 10/28 P NXS Martinsville Speedway *Dead On Tools 250 3:00 PM 2:45 17

SUN 10/29 P NCS Martinsville Speedway * Xfinity 500 1:00 PM 4:45 30

FRI 11/3 P AMS-WEST Phoenix Raceway Phoenix 100 2:30 PM 1:15 7

FRI 11/3 P PRAC Phoenix Raceway NCS Practice 8:00 PM 1:00 6

FRI 11/3 P NTS Phoenix Raceway *Craftsman 150 9:30 PM 2:30 16

SAT 11/4 P PQ Phoenix Raceway NCS Pole Qualifying 5:00 PM 1:30 9

SAT 11/4 P NXS Phoenix Raceway * NASCAR Xfinity Series Championship 6:30 PM 2:30 16

SUN 11/5 P NCS Phoenix Raceway *NASCAR Cup Series Championship 2:00 PM 4:30 29

THR 11/30 P NCS Nashville, TN NASCAR Awards & Champion Celebration 7:00 PM 3:00 9 (2:10)

*PLAYOFF RACE

KEY: