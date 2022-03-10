BlueCross Basketball Championships, Day 2

Jim Harris 3 hours ago Local Sports Leave a comment 12 Views

HIGH SCHOOL BASKETBALL

BLUECROSS BASKETBALL CHAMPIONSHIPS

GIRLS QUARTERFINALS, 3/9/22

3A:  Upperman 59 Elizabethton 42…Creek Wood 43 Fayette Ware 40 (Upperman vs. Creek Wood in 2nd 3A Semifinal Friday).

4A:  Beech 62 Arlington 52…Bearden 56 Blackman 34 [Beech (23-12) vs. Bearden (34-3) in 1st 4A Semifinal Friday]…Cookeville 67 Oakland 54…Farragut 50 Rossview 38 [Cookeville (32-1) vs. Farragut (27-8) in 2nd 4A Semifinal Friday].

SCHEDULE 3/10/22

1A QUARTERFINALS:  Dresden vs. Van Buren County…Wayne County vs. Cloudland…Gleason vs. Clay County…North Greene vs. McKenzie.

2A SEMIFINALS:  York Institute (25-6) vs. Gatlinburg-Pittman (28-9)…Westview (30-2) vs. Alcoa (24-12).

About Jim Harris

Jim Harris has been WYSH's News & Sports Director since 2000. In addition to reporting local news, he is the play-by-play voice for Clinton High School football, boys' and girls' basketball and baseball. Catch Jim live weekdays beginning at 6:30 am for live local news, sports, weather and traffic plus the Community Bulletin Board, shenanigans with Ron Meredith and more on the Country Club Morning Show on WYSH & WQLA. Jim lives in Clinton with his wife Kelly and daughter Carolina, and cats Oliver, Bow and Libby.

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