BlueCross Basketball Championships, Day 2

HIGH SCHOOL BASKETBALL
BLUECROSS BASKETBALL CHAMPIONSHIPS
GIRLS QUARTERFINALS, 3/9/22
3A: Upperman 59 Elizabethton 42…Creek Wood 43 Fayette Ware 40 (Upperman vs. Creek Wood in 2nd 3A Semifinal Friday).
4A: Beech 62 Arlington 52…Bearden 56 Blackman 34 [Beech (23-12) vs. Bearden (34-3) in 1st 4A Semifinal Friday]…Cookeville 67 Oakland 54…Farragut 50 Rossview 38 [Cookeville (32-1) vs. Farragut (27-8) in 2nd 4A Semifinal Friday].
SCHEDULE 3/10/22
1A QUARTERFINALS: Dresden vs. Van Buren County…Wayne County vs. Cloudland…Gleason vs. Clay County…North Greene vs. McKenzie.
2A SEMIFINALS: York Institute (25-6) vs. Gatlinburg-Pittman (28-9)…Westview (30-2) vs. Alcoa (24-12).